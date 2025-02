Milan News – Follia di mercato, bomba dalla Spagna: “Pare che Leao…”

Mentre Conceicao e i suoi ragazzi corrono in campo per raggiungere gli obiettivi stagionali, i vertici del Milan pensano già alle prossime mosse di calciomercato da mettere in atto in vista della prossima estate. Non è un caso infatti che in casa rossonera si continui a parlare moltissimo di mercato, con tante news che continuano a rincorrersi anche in questi ultimi giorni. E alcune di queste indiscrezioni sono anche decisamente clamorose. Torniamo dunque a fare il punto nella nostra consueta raffica di calciomercato, con diverse notizie che riguardano il Milan da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Da alcuni grossi obiettivi in entrata a una pesantissima voce su Rafael Leao: iniziamo quindi subito a scorrere la raffica partendo dalla prima novità <<<