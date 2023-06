Mercato Milan / Pellegatti: “Ecco il preferito di Pioli in attacco. Ma occhio a Moncada…”

Il punto sul mercato del Milan da Carlo Pellegatti, in esclusiva per IlMilanista.it: focus sull'attacco e sui nomi nel mirino dei rossoneri

Carlo Pellegatti

Stanno crescendo le quotazioni di Alvaro Morata. E' probabilmente il giocatore preferito da Pioli per l'attacco perché ha caratteristiche simili a quelle di Giroud. Con lo spagnolo, il mister non dovrebbe infatti modificare l'assetto tattico e i movimenti della fase offensiva del Milan. Il problema riguarda soprattutto l'ingaggio. Se Morata accettasse di scendere dagli attuali 8 milioni a 5 milioni, allora il Milan potrebbe prendere in considerazione l'arrivo dell'attaccante spagnolo. In caso contrario, i rossoneri non si avvicinerebbero neanche.

Per quanto riguarda la clausola rescissoria, non è ancora chiaro se sia tra i 20 e i 30 milioni o - ben differente - sui 10 milioni. Nei nostri prossimi appuntamenti cercheremo di essere più chiari anche rispetto a questa questione, certamente basilare per capire quante chance ci siano di vedere Morata in rossonero.

Scamacca vuole assolutamente la Roma e - visto che il West Ham vuole monetizzare - non credo che il Milan sia il candidato favorito. Rimane sempre anche il nome di Openda, ma le pretese del Lens si aggirano attorno ai 50 milioni. Il Milan cifre così alte per un giocatore non le spenderà in questa sessione di mercato. I rossoneri cercheranno di prendere 4/5 giocatori in base alle proprie esigenze, ma non credo che supererà i 22/23 milioni per giocatore. Questo vale anche per i vari Pulisic, Musah, Reijnders e Chukuweze.

Quindi Scamacca e Openda rimangono molto defilati. Ma non mi sorprenderei se nel corso di questa sessione di calciomercato possano spuntare anche altri nomi nuovi. Sappiamo che Moncada conosce a memoria il calcio internazionale. Si è inventato Kolo Muani quando ancora non era famosissimo. Dunque può essere che il dirigente rossonero possa scoprire un altro attaccante giovane, magari poco conosciuto, ma dalle grandi qualità. Detto questo, le novità non finiscono qui. Sky Sport dà l'annuncio improvviso: "Accordo raggiunto!" <<<