Calciomercato Milan – Colpo da brividi: “Sta girando un nome folle” | News

Quanto fatto durante l'ultimo calciomercato di gennaio è indicativo anche di quello che potrà succedere in futuro in casa Milan . L'intenzione del club infatti rimane quella di continuare a crescere per arrivare a competere ai massimi livelli, tanto in Italia quanto a livello europeo. E per farlo, chiaramente, ci sarà bisogno di altre sessioni di mercato altrettanto imponenti e importanti. Su questo, nessun ha molti dubbi. Ibrahimovic ha mostrato la sua ambizione e la sua capacità di centrare colpi di grosso calibro, tra l'altro nella finestra invernale di calciomercato, molto più difficile e complicata di quella estiva.

Ecco perché in vista dell'estate il Milan si prepara ad altri interventi altrettanto importanti, forse anche clamorosi in alcuni casi. E a dare una mano ai rossoneri potrà esserci nuovamente il super agente Jorge Mendes, con il quale si parlerà sicuramente del riscatto di Joao Felix ma non solo. Nella scuderia del potente procuratore portoghese infatti ci sono anche altri nomi eclatanti che potrebbero effettivamente fare al caso del Milan e rientrare in orbita rossonera. Alcuni sono già obiettivi concreti, mentre altri rappresentano delle vere e proprie sorprese clamorose di mercato per il Milan del futuro. Andiamo dunque a sfogliare, nome per nome, tutti i giocatori che Mendes potrebbe portare a Milano, tra nomi confermati e anche alcune suggestioni folli: iniziamo la carrellata <<<