Calciomercato Milan | Furlani rifà l’attacco: guardate chi vuole comprare / News

La cantilena è sempre la stessa: il Milan ha estremamente bisogno di rinforzare il proprio reparto offensivo nel corso delle prossime sessioni di calciomercato . Questo non è più un segreto né una novità, ma un dato di fatto. Tanto che, come vi abbiamo anticipato già nelle scorse settimane, il Milan potrebbe prendere non uno ma ben due centravanti nei prossimi mesi. Uno potrebbe arrivare già a gennaio, mentre il secondo - che rappresenterà il prossimo grande colpo di mercato del Milan - arriverà la prossima estate.

A prescindere dal rinnovo di Giroud, i rossoneri vogliono rifare quasi da zero il proprio attacco, che con ogni probabilità non comprenderà Luka Jovic a meno di clamorosi colpi di scena. Fatte queste premesse, chi c'è veramente sulla lista di calciomercato di Furlani e Moncada? Per rispondere a questa domanda, abbiamo racchiuso tutti i papabili obiettivi e i giocatori accostati al Milan nella nostra gallery dedicata. Senza perdere tempo, dunque, iniziamo subito dal primo nome per poi scorrerli via via tutti quanti uno dopo l'altro <<<