Milan, due nomi per gennaio: il piano della società rossonera

Il Milan continua a lavorare silenziosamente sul mercato, alla ricerca dei giusti profili da donare a mister Pioli. La società meneghina vuole infatti proseguire la rivoluzione iniziata durante il mercato estivo per rendere la rosa ancora più competitiva. Uno dei reparti che necessita di maggior interventi è l’attacco.

Sono tanti i nomi sulla lista di Furlani, tra i quali spicca quello di Sesko . L’attaccante del Lipsia rientra tra i principali obiettivi dei Diavoli , anche se strapparlo alla concorrenza non sarà semplice. L’altro profilo che piace molto ai rossoneri è quello di Mehdi Taremi del Porto . La dirigenza sta valutando se fare già un tentativo a gennaio e battere l’Inter per tempo.

