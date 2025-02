Milan News – Esonero Conceicao? Clamoroso: sta girando una voce folle

Adesso Sergio Conceicao si gioca il Milan. Nel senso che - dopo un calciomercato invernale veramente importante e fatto su misura per lui - ora il tecnico portoghese dovrà portare dei risultati da qui al termine della stagione e meritarsi la riconferma sulla panchina rossonera. Conceicao ha fatto delle richieste di mercato ben precise e il Milan lo ha accontentato su tutto. Dai grandi colpi in entrata (Gimenez e Joao Felix su tutti) ad alcune uscite (Calabria e Morata in particolare), fino ad arirvare anche ad alcune riconferme importanti di alcuni giocatori che sarebbero potuti partire ma che alla fine sono stati trattenuti a Milano. Insomma, l'allenatore ex Porto ha parecchie responsabilità in più sulla schiena dopo questa sessione di calciomercato. Tanto che, nelle ultime ore, in orbita Milan hanno iniziato a gravitare anche alcune news clamorose proprio sul destino di Conceicao e una voce folle sul futuro della panchina rossonera: ecco tutti i dettagli <<<