Milan, Di Marzio dà l’annuncio: “Oltre a Ricci, fatta l’offerta per…” | Calciomercato

Come vi avevamo anticipato già nelle scorse ore, le grosse cessioni di Reijnders e Theo Hernandez stanno sbloccando anche il calciomercato in entrata del Milan. Con la trattativa con il Bayer Leverkusen per Granit Xhaka che ha rallentato sensibilmente, il Ds rossonero Igli Tare intanto si è fiondato con forza su Samuele Ricci. Ve lo abbiamo raccontato in esclusiva: gli accordi con il giocatore e il suo entourage c'erano da tempo, il Milan ha accelerato i contatti con il Torino e ora sta cercando di chiudere per una cifra intorno ai 25 milioni di euro complessivi. Il classe 2001 dunque potrebbe presto diventare il nuovo regista del Milan, quel play di centrocampo che lo stesso Tare ha indicato come una priorità del calciomercato rossonero. Ma non solo. Già perché il direttore sportivo non ha nessuna intenzione di fermarsi a Ricci, come confermato anche dal noto esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio: ecco le ultime news rivelate dal giornalista che riguardano un altro colpo nel mirino del Milan <<<