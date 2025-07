Milan, colpo di scena improvviso: "Contatti avviati per..." | Calciomercato

Stando alle ultime news di calciomercato, il Milan avrebbe avviato i primi contatti per un colpo a sorpresa decisamente importante: ecco tutti i dettagli

Il Milan sta sondando il mercato nazionale e soprattutto internazionale alla ricerca di rinforzi di qualità da regalare ad Allegri. Il tecnico aspetta infatti innesti per completare la rosa, che al momento presenta diverse lacune in praticamente tutti i reparti. In questo senso, Tare sta lavorando su diversi tavoli di calciomercato. E, stando alle ultime notizie che stanno circolando in orbita rossonera in queste ore, sul taccuino del Ds albanese ci sarebbe anche qualche possibile sorpresa. Una in particolare riguarda un attaccante di grosso calibro.

Milan, sorpresa di calciomercato in attacco?

Come vi abbiamo sottolineato a più riprese, Dusan Vlahovic rimane il nome in cima alla lista del Milan per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri, che spera proprio di riabbracciare il suo pupillo. Le alternative al centravanti serbo però non mancano, anzi ne spuntano sempre di nuove.

L'ultima suggestione è stata raccontata dal noto giornalista Marco Conteiro, che sul proprio profilo di X ha raccontato: "Patrik Schick è il nome nuovo per l'attacco del Milan. I rossoneri stanno cercando un nuovo centravanti e sulla scrivania di Igli Tare c'è anche il nome del ceco del Bayer Leverkusen. Contatti tra le parti in corso, la punta ex Roma è un nome che piace a dirigenza e staff tecnico. Non il primo nome (resta Dusan Vlahovic della Juventus) ma un'idea concreta". Occhio dunque anche all'attaccante classe '96 che ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma comunque abbordabile per il Milan che ha messo in conto di fare un investimento di un certo tipo proprio per l'attacco.