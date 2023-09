Mercato, news col botto: “Il Milan sogna un colpaccio da 40 milioni per il 2024!”

Il mercato non finisce mai e le ultime news che stanno rimbalzando in orbita Milan lo confermano. Già in questo periodo infatti stanno circolando davvero moltissime indiscrezioni, suggestioni e voci di calciomercato che riguardano molto da vicino il club rossonero. E in effetti tra rinnovi in ballo, giocatori in uscita e possibili nuovi obiettivi di mercato in entrata, gli argomenti non mancano di certo in casa Milan.