Ribaltone Milan: sfuma Boniface? “Ecco chi può arrivare ora!”

Boniface attende la decisione definitiva del Milan, che intanto si cautela puntando anche altri obiettivi di calciomercato per l'attacco

Il colpo Victor Boniface potrebbe veramente sfumare. Anzi, al momento questa è l’ipotesi più accreditata. Il Milan, dopo le lunghe visite mediche fatte sostenere al centravanti nigeriano, sta valutando la situazione, ma la sensazione è che si va verso la fumata nera. Intanto Boniface ha lasciato Milano per fare ritorno in Germania, dove attenderà la decisione definitiva del club rossonero. Che, nel frattempo, si muove sul mercato su altri obiettivi.

Milan, niente Boniface? Ecco gli obiettivi di calciomercato rossoneri

Tramite il proprio profilo di X, l’esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, sempre molto vicino all’ambiente Milan, ha spiegato: “Victor Boniface in giornata tornerà in Germania. Il Milan riflette ancora ma non ha chiuso l’accordo col Leverkusen e ora le possibilità che rinunci a Boniface sono in netto aumento. Harder ipotesi valida. Possibile arrivino due punte“. Occhio dunque sempre ad Harder dello Sporting Lisbona, ma non solo.

Il Milan infatti potrebbe prendere due nuovi attaccanti. E tra le varie ipotesi – tra cui ad esempio Embolo del Monaco e Arokodare del Genk – c’è un nome in particolare che spicca e che è da tenere in grandissima considerazione. Parliamo ovviamente di Dusan Vlahovic, sempre in rotta con la Juventus. Allegri spinge per lui, è da sempre la sua primissima scelta. E in queste ultime ore sono arrivate novità importanti in merito.

Stando a quanto riferito infatti da MilanNews, i rossoneri hanno ripreso i contatti con l’agente di Vlahovic, Darko Ristic. L’intenzione è quella di trovare una soluzione che possa accontentare il giocatore e il suo entourage dal punto di vista economico. Raggiungere invece un accordo con la Juve non dovrebbe essere troppo complicato: arrivati all’ultima settimana di calciomercato, ormai potrebbe “bastare” una cifra intorno ai 15/20 milioni di euro. Contatti in corso dunque, sono ore caldissime. E infatti, proprio poco fa, sono arrivate alcune clamorose novità direttamente da Gianluca Di Marzio: ecco cosa sta succedendo a Casa Milan <<<