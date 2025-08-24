Di Marzio svela: "Allegri a Casa Milan, incontro con Tare e agente Harder"
Di Marzio svela: “Allegri a Casa Milan, incontro con Tare e agente Harder”

Stefania Palminteri
Milano
24 Agosto, 12:30
Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha svelato alcune novità direttamente da Casa Milan: il punto della situazione

Ore bollenti in casa Milan dopo la pesante sconfitta all’esordio in campionato a San Siro contro la Cremonese, ma stavolta il tema è il calciomercato. Con Victor Boniface che ha fatto ritorno in Germania per attendere il verdetto sul suo futuro, i rossoneri intanto sono al lavoro per rintracciare possibili alternative di mercato per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

E proprio il tecnico livornese è tra i protagonisti di queste ore, come aveva confermato Tare nel pre-partita di Milan-Cremonese: ogni scelta e decisione di calciomercato verrà presa con Allegri. A tal proposito, attenzione alle ultime news svelate dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo di X.

Ecco quanto riferito dal giornalista di Sky Sport: Allegri a casa Milan: vertice di mercato in corso“. E poi ancora in un post successivo: L’agente di Harder ha da poco lasciato la sede di Casa Milan dopo un incontro. Insomma, la pista Harder dello Sporting Lisbona sarebbe molto calda in questo momento. Il calciomercato del Milan è in fermento in queste ore e occhio perché in attacco potrebbero arrivare anche due colpi di spessore.

