Milan, stretta finale sul terzino: può arrivare già a gennaio

Il Milan sta lavorando per rafforzare il reparto difensivo. Piace un terzino che potrebbe arrivare già a gennaio

Il Milan sta valutando i vari profili da acquistare durante il mercato invernale per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Tra i reparti da migliorare c’è anche quello difensivo, che ha bisogno di un nuovo innesto come terzino. Il primo nome sulla lista dei rossoneri è quello di Juan Miranda del Real Betis .

Aggiornamenti importanti

Come riferito dal quotidiano spagnolo Relevo, i Diavoli avrebbero avviato i contatti con il giocatore e sarebbero a un passo dall’accordo. Solo pochi dettagli separano le due parti, con il terzino che può arrivare a Milano già a gennaio. Miranda ha infatti il contratto in scadenza nel giugno del 2024, ma il Milan vuole anticipare la stretta finale. Per tale motivo verranno versati circa 5 milioni nelle casse del club spagnolo, così da battere ogni concorrenza.