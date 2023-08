Milan, nuovo nome per il reparto difensivo: l’indiziato è Lenglet

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale, che possa apportare alla squadra maggiore esperienza e che soprattutto abbia dei costi sostenibili. L'ultima suggestione di mercato in casa rossonera porta il nome di Clément Lenglet. Si tratta del difensore francese del Barcellona, classe 1995. Nel corso della sua carriera, il difensore ha accumulato diverse esperienze europee: ha giocato in Ligue 1 con il Nancy, nella Liga con Siviglia, e, appunto, Barça e in Premier League, nell'ultima stagione, con la maglia del Tottenham.