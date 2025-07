Milan, colpo Vlahovic dalla Juve! Pedullà conferma: “Ecco come”

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e nel mirino del Milan

Ve lo stiamo raccontando ormai da settimane e continuiamo a confermarlo: in cima alla lista di calciomercato del Milan per l’attacco c’è senza ombra di dubbio Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. Il serbo è infatti un pupillo di Max Allegri, che gradirebbe particolarmente tornare ad allenarlo anche a Milano dopo l’esperienza positiva a Torino.

Per la Juve la situazione Vlahovic è decisamente complicata e spinosa visto l’ingaggio pesantissimo e il contratto in scadenza il prossimo giugno. Un grosso problema da risolvere entro questa finestra di mercato. Il Milan, dal canto suo, ha già allacciato i contatti con l’attaccante classe 2000 (con lo stesso Allegri in prima fila) e aspetta il momento giusto per tentare l’affondo. A tal proposito, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione, spiegando anche come l’affare tra Juve e Milan potrebbe svoltare e arrivare alla chiusura.

Vlahovic tra Juventus e Milan: le ultime notizie dall’esperto di calciomercato Pedullà

Nel suo editoriale per Sportitalia.it, il giornalista ha sottolineato: “Per la Juve che ha un fardello pesantissimo, strapaga un attaccante e non lo ritiene indispensabile (anzi). La logica vuole che un club, più di altri, in Europa avrebbe bisogno di un attaccante così: il Milan. La logica e anche il fatto di riportare da Allegri l’attaccante che Max aveva fortemente voluto ai tempi della Juve […] Il Milan sarebbe la soluzione migliore per tutti: i rossoneri avrebbero lo specialista che cercano, Allegri saprebbe come rimotivare un talento smarrito, Dusan troverebbe la soluzione di prestigio dopo averne respinte alcune non ritenute all’altezza. Si può andare fino in fondo?“ Pedullà ha poi proseguito.

“Con un minimo di buon senso sì, magari rinunciando a qualche centesimo (si fa per dire) del ricco contratto, una buonuscita da 4-5 milioni e il resto a carico del Milan per un nuovo impegno da 6-7 milioni a stagione. Il modo migliore per dire “ci siamo voluti bene, ora non ci sopportiamo, separiamoci e mettiamo in soffitta il rancore”. Palla a Vlahovic, dipende soprattutto da lui, nella speranza – per il bene di tutti – che non la calci in curva”. Insomma, l’affare è possibile ma per realizzarlo concretamente tutte le parti in causa dovranno fare uno sforzo per venirsi incontro reciprocamente. La telenovela continua.