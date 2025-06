Milan, occasione in prestito al Lecce per Francesco Camarda

Quasi fatta per il prestito al Lecce di Camarda: il Milan punta sulla sua crescita in un contesto con meno pressioni e più continuità.

Stefania Palminteri Redattore 24 giugno - 13:50

Francesco Camarda, classe 2008, giovane attaccante su cui il Milanpunta fortissimo per il futuro, proseguirà la sua crescita lontano da Milano nella prossima stagione. Manca infatti soltanto l’ufficialità per il suo prestito al Lecce. La dirigenza rossonera, dopo un’attenta valutazione interna, ha deciso di accettare la proposta del club salentino, con la convinzione che un anno in prestito possa rappresentare un passaggio fondamentale nello sviluppo del ragazzo.

Un passo importante per la crescita — Camarda ha bisogno di farsi le ossa nel calcio dei grandi e di giocare con continuità per crescere come calciatore, e a Lecce troverà certamente più spazio, lontano dalle pressioni e dalla forte concorrenza che avrebbe affrontato a Milanello. Un club come il Milan, che punta a vincere e competere ai massimi livelli, al momento non può garantirgli quella continuità in campo di cui ha bisogno.

I dettagli dell’operazione non sono ancora stati resi noti ufficialmente, ma dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto a favore del Lecce e contro-riscatto esercitabile dal Milan. Un’operazione intelligente da parte di entrambe le società, che permette al ragazzo di maturare senza tagliare il legame con la squadra in cui è cresciuto. Se tutto andrà per il verso giusto, le strade di Camarda e del Milan sono destinate a incrociarsi di nuovo. E, chissà, magari sarà proprio questo passaggio in Salento a farlo tornare pronto per prendersi un posto nel club dei suoi sogni.