Allegri vuole un Milan fortissimo: guardate che formazione sogna! | Calciomercato

Tra cessioni eccellenti e nuovi colpi di calciomercato in entrata, la formazione del Milan di Allegri in vista della prossima stagione potrebbe veramente cambiare drasticamente. Nessuno è incedibile e intoccabile, nessuno ha il posto assicurato a prescindere. Così come dal mercato sono previsti ovviamente diversi acquisti di spessore. Tare e soci stanno lavorando proprio su tutti questi tavoli, come confermano le tantissime news di mercato che stanno circolando in ambiente Milan in questi giorni. E allora, basandoci proprio sulle ultime indiscrezioni e su quello che siamo riusciti a raccogliere in queste ore, noi abbiamo provato a immaginare e a mettere in campo quella che potrebbe essere la nuova formazione del Milan nei sogni di Allegri per la prossima stagione. Il risultato finale, con tante novità di calciomercato, è decisamente interessante: andiamo dunque a scorrere questa formazione, con possibili titolari e riserve ruolo per ruolo <<<