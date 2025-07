Milan, Allegri parte in quarta: prima pesantissima decisione! | Calciomercato

Stando alle ultime notizie, Allegri avrebbe già preso le sue prime decisioni di calciomercato per il suo Milan: ecco le prime idee del tecnico rossonero

Allegri si è finalmente ripresentato come nuovo allenatore del Milan e ora è pronto a prendere il comando del nuovo progetto tecnico rossonero. Un progetto, portato avanti con il direttore sportivo Tare , che passerà chiaramente anche da diversi movimenti di calciomercato .

Le prime pesanti decisioni di Allegri riguardano i primi esclusi eccellenti dal suo progetto. E dunque, gli esuberi che il Milan dovrà piazzare sul mercato . Già tagliati dai convocati per il ritiro i centrocampisti Ismael Bennacer e Yacine Adli , oltre al portiere Devis Vasquez . Ma non è tutto.

Nonostante la convocazione infatti, anche altri giocatori rossoneri sarebbero fuori dai pensieri di Allegri e quindi automaticamente sul mercato. In uscita ci sono sicuramente Pobega, Okafor, Colombo ed Emerson Royal, ma a forte rischio rimangono anche Terracciano e Musah. In caso di offerte importanti poi, anche Thiaw e Chukwueze non vengono ritenuti incedibili e intoccabili da Allegri e dal Milan. Insomma, la ristrutturazione rossonera sarà di quelle veramente pesanti e profonde. A tal proposito, grandissima attenzione. Il Milan di Allegri sarà fortissimo: guardate che formazione! <<<