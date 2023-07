Mercato Milan / Sta girando una voce folle: tifosi senza parole | News

1 di 2

Tante notizie per il calciomercato del Milan

Calciomercato Milan, news folle per l'attacco.

Non si può certo dire che questa non sia una sessione di mercato particolarmente effervescente per il Milan. Quello rossonero è infatti senza ombra di dubbio il club più attivo in assoluto in queste prime battute del calciomercato estivo. Una grossa cessione (Tonali) e ben 5 colpi già messi a segno. E non è assolutamente finita qua.

Milan, altri colpi di calciomercato in arrivo: da Musah agli altri

Yunus Musah potrebbe diventare a breve il sesto acquisto del Milan, che in queste ore sta spingendo per arrivare a dama entro stretto giro di posta. La proprietà emricana vuole questo colpo per aggiungere un altro giocatore "made in USA" alla rosa rossonera dopo Pulisic. Si attende il via libera del Valencia, mentre con Musah c'è già da tempo l'accordo.

Occhio però anche all'attacco. Confermiamo che Taremi è e rimane l'obiettivo di mercato numero uno del Milan per il reparto offensivo. Come riferito però da Repubblica, la distanza tra l'offerta rossonera e le richieste del Porto è ancora piuttosto ampia. Il Milan propone circa 13 milioni, mentre i portoghesi ne chiedono addirittura più del doppio. Si lavora per avvicinare le parti. Nel frattempo però Furlani e Moncada si devono guardare attorno alla ricerca di alternative di livello.

Proprio in quest'ottica - alla luce delle difficoltà nella trattativa per Taremi - in queste ore in ambiente Milan sta circolando una nuova clamorosa voce di calciomercato che riguarda appunto un possibile nome folle per l'attacco rossonero: ecco tutti i dettagli e cosa abbiamo saputo in merito <<<