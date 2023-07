Pedullà: “ Reijnders ottimo interprete davanti alla difesa, Musah c’è quasi”

Ancora le sue parole

“Per la fascia occhio a Singo, sondaggi per Pedersen. Adesso bisogna non sbagliare l’attaccante, passaggio fondamentale per non lasciare Olivier Giroud nella solitudine. Taremi stuzzica e non poco, significherebbe rassegnarsi in direzione Chukuwueze e occupare l’ultimo posto da extracomunitario. Negli ultimi giorni il Milan dopo averlo sondato è rimasto alla finestra per Alvaro Morata, forse per la solita tendenza a rinfrescare la carta d’identità. Manca un mese e mezzo alla fine del mercato, ma il Milan è dentro con un tris in mano”. Queste le parole in esclusiva su Sportitalia durante Speciale Calciomercato dove ha parlato il noto esperto di mercato Alfredo Pedulla il quale si è espresso sul mercato del Milan. <<<Eccovi la nostra consueta rassegna stampa mattutina con le notizie più calde del giorno!>>>