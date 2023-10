Mercato Milan | Boom Pellegatti: “Colpo a gennaio dal PSG! Mi confermano che…”

Non solo il doppio confronto in Champions League tra PSG e Milan, ma anche possibili affari di mercato. Già perché i due club, che avranno appunto modo di incontrarsi e confrontarsi in occasione delle due partite ravvicinate di Champions, potrebbero presto parlare di calciomercato. In effetti, ci sono diversi nomi che potrebbero infiammare l'asse Parigi-Milano nel prossimo futuro.