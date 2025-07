Calciomercato, bomba Di Marzio: “Il Milan sta provando a chiudere per…”

Il Milan si sta muovendo su diversi fronti e su tanti obiettivi di calciomercato in queste ultime ore. Attenzione in particolare a un nome sempre più caldo: ecco le ultime news in merito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio

Stefania Palminteri Redattore 12 luglio - 18:26

Il calciomercato del Milan, come confermano le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero in queste ore, è in forte fermento. La piazza si aspetta rinforzi, così come Allegri che ha già iniziato a lavorare con la squadra, ma con diverse lacune in più ruoli.

Per questo motivo Igli Tare è chiamato a dare risposte concrete entro stretto giro di posta: servono rinforzi importanti dal mercato e servono anche in fretta. Non bello in questo senso il segnale che è arrivato dalla trattativa per Archie Brown, che alla fine ha lasciato il Milan con il cerino in mano per trasferirsi al Fenerbahce. Tare però vuole replicare in maniera importante e concreta, come confermato anche dal noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio.

Il Milan accelera sul mercato: obiettivo chiaro — E' palese come ai rossoneri servano in particolare nuovi terzini, sia a destra che a sinistra. E se per la corsia mancina è sfumato Brown, per quella destra il Milan spinge per il suo primo obiettivo della lista. Ecco quanto riferito in merito da Di Marzio sul proprio sito ufficiale: "Il Milan sta provando a chiudere per il terzino classe 2002: pronta una nuova offerta per convincere lo Strasburgo [...] i rossoneri stanno andando avanti per Guéla Doué dello Strasburgo, primo obiettivo del club. Per il classe 2002 è pronta una nuova offerta per provare a convincere il club francese". Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova proposta del Milan si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro, con i francesi che però chiederebbero ancora qualcosa in più. Trattativa calda e da seguire, dunque.