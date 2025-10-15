Calciomercato Milan – Tare pesca il nome a sorpresa dal PSG

Allegri chiede, Igli Tare esegue: serve un centrale per gennaio e il ds rossonero ha trovato l'occasione giusta per assicurarsi il futuro. Tutti le parti in causa sembrano d'accordo

Allegri per il suo Milan ha bisogno di almeno un centrale difensivo. Ormai lo sanno tutti. Tra i tutti, ovviamente, c’è anche Igli Tare che lavora giorno e notte per accontentare l’allenatore. Dopo attente riflessioni, è stato estratto il candidato numero uno dalla lunga lista della spesa.

Il difensore arriva dal PSG

Oltre alle disponibilità economiche, un club esemplare come il Milan deve saper fiutare anche l’offerta conveniente che spesso il calciomercato ti presenta. Ed è per questo motivo che il Milan ha deciso di puntare sul centrale brasiliano Lucas Beraldo del Paris Saint Germain. Uno dei giovani brasiliani più promettenti (23 anni), ma che sta trovando poco spazio in Francia. Per non uscire dal giro delle convocazioni della nazionale, è pronto a dire si al Milan già a Gennaio e non perdere l’occasione di andare al mondiale in estate.

Un affare che conviene a tutti

Il Psg, per non buttare al vento tutto l’investimento fatto un anno fa, è disposto a trattare con i rossoneri. Il Milan sembrerebbe disposto a provarci seriamente per accontentare il suo allenatore ed il giocatore, avendo un disperato bisogno di giocare, si trasferirebbe all’istante. Se parliamo di Milan poi, partirebbe anche a piedi seduta stante. In conclusione: le prerogative per una fumata bianca ci sono tutte e, quando tutte le parti interessate sono propense, un accordo si può trovare anche in mezza giornata. A differenza di quello dei promessi sposi… questo matrimonio s’ha da fare.