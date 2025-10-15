Pioggia di soldi per Igli Tare – Comunicato ufficiale da 100 MILIONI

Grazie al rinnovo contrattuale con Fly Emirates, il Milan potrà contare su altri 100 milioni in 5 anni da sfruttare sul mercato. Ad Igli Tare il compito di tramutarli in top player.

Igli tare, tra i più felici per l’ufficialità del rinnovo con Fly Emirates, non avrà più scuse: i soldi per costruire una squadra sempre più forte ci sono.

100 milioni nelle casse rossonere

Attraverso i suoi canali social, il Milan ha ufficializzato il prolungamento contrattuale della partnership con Fly Emirates per altri 5 anni. Con una media di circa venti milioni annui, saranno alla fine un centinaio quelli che entreranno nelle casse del Milan per tutta la durata del contratto. Un vero e proprio successo firmato Giorgio Furlani (Amministratore Delegato Milan) che permette alla società, oltre al considerevole introito, di portare avanti lo sviluppo e l’espansione del marchio Milan in Arabia. Casa Milan Dubai, fondata nel 2023, sta portando i suoi frutti a tal punto da rendere possibile questo rinnovo quinquennale e chissà quante altre novità all’orizzonte.

IL COMUNICATO DEL MILAN

Una delle collaborazioni più rispettate e longeve del mondo del calcio è pronta a scrivere un nuovo capitolo: AC Milan ed Emirates annunciano oggi il rinnovo della loro storica partnership, avviata nel 2007. La compagnia aerea continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent’anni al fianco del Club.

Da anni Emirates è protagonista del percorso di crescita di AC Milan, come partner strategico capace di generare valore dentro e fuori dal campo. Un legame che ha visto due brand iconici rafforzarsi reciprocamente, accrescendo il proprio prestigio internazionale e diventando un ponte capace di unire tifosi e culture nel segno di innovazione, eccellenza e visione globale.