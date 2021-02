Calciomercato Milan – Annuncio su Sky: “Vuole solo il Milan!”

MILANO – In Serie A gioca da 6 anni, collezionando 200 presenze esatte da portiere titolare del Milan. È anche il numero 1 della Nazionale, con la cui maglia ha fino ad ora messo a referto 22 gettoni con l’obiettivo Europeo prossimo al suo passo. Dettaglio: compie oggi 22 anni. Solo 22 anni. Il suo nome – lo conosciamo tutti – è Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero classe 1999, dunque, festeggia oggi il suo compleanno… da record. Attualmente Donnarumma guadagna 6 milioni netti all’anno. Il suo agente, Mino Raiola ne chiederebbe 10 totali: decisamente troppi per le casse rossonere, ma per il portiere uno sforzo si può fare.

Ovviamente non si arriverebbe a quella cifra, ma tra bonus (e possibile inserimento di una clausola rescissoria) potrebbe essere raggiungimento un compromesso efficace. Donnarumma ha sempre dichiarato amore al Milan e ha tutta la volontà di restare in rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gigio ha già comunicato a chi di dovere la sua intenzione di restare in rossonero e il club, che non ha fretta ma che spera comunque di chiudere al più presto la questione, è pronto a premiare la professionalità del suo estremo difensore riconoscendogli un aumento dell’ingaggio. Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, si è espresso sul rinnovo di Gigio Donnarumma e sulla volontà del portiere rossonero:

“Un ragazzo che dice che il suo sogno è giocare la Champions col Milan credo non abbia intenzione di lasciare questo club. La negoziazione è normale, è in corso, ci sarà una domanda, un’offerta. Se le parti troveranno una squadra economica il rinnovo arriverà”. Tali affermazioni derivano dalle stesse dichiarazioni del portiere classe 1999 a SkySport: “A volte sbagliavo negli atteggiamenti in campo, ma fa parte dell’esperienza, ero ancora ragazzino. Ora sono molto più maturo, miglioro partita dopo partita. Più si va avanti e più si matura e penso che sono sulla strada giusta. Come vivo questa fase? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia”. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<