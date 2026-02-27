Calciomercato Milan: altro colpo dal Real Madrid possibile

Non è ancora finita con il Real Madrid. Dopo Luka Modric, il Milan potrebbe pescare di nuovo dalla cassa dei campioni blancos: stavolta il nome è quello di Casemiro, mediano brasiliano di 34 anni, quattro stagioni al Manchester United e un contratto in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato dal Sun, il rinnovo con i Red Devils non ci sarà. E a quel punto, il mercato si apre.

Casemiro non è Modric — meno classe cristallina, un profilo diverso, più muscolare e diretto — ma in carriera ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, prima con Zidane in panchina e poi con Ancelotti. Per anni è stato il polmone e lo scudo del centrocampo madrileno, uno di quei giocatori che non fanno notizia quando le cose vanno bene ma che mancano enormemente quando non ci sono. Adesso è alla fine del suo ciclo inglese, e ha già in testa cosa fare dopo.

La MLS ha bussato alla sua porta, come accade quasi sempre con i grandi nomi sudamericani in avvicinarsi alla fine della carriera. Ma stando a quanto filtra da fonti vicine al giocatore, Casemiro non ha nessuna intenzione di lasciare l’Europa. Vuole ancora calcio ad alto livello, vuole ancora misurarsi con palcoscenici che contino. E in questo scenario, l’Italia sarebbe una delle destinazioni più gradite — con il Milan tra i club che il brasiliano avrebbe già messo nel mirino.

Nessun contatto ufficiale, nessuna trattativa avviata: siamo ancora nella fase delle suggestioni e delle indiscrezioni. Ma l’indiscrezione in sé è già significativa. Perché seguire le orme di Modric — ex compagno e amico — a Milano avrebbe un fascino difficile da ignorare, e il Milan è un club che negli ultimi mesi ha dimostrato di saper attrarre giocatori di questo profilo.

Sul piano tecnico, poi, l’operazione avrebbe una sua logica. Casemiro garantisce fisicità, esperienza, copertura — qualità che in certi momenti della stagione sono mancate. A 34 anni non è più il giocatore dominante che bloccava mezza Liga da solo, ma ha ancora i mezzi per fare la differenza in Serie A, soprattutto in un centrocampo costruito intorno a giocatori di qualità.

Per ora è solo un nome che circola. Ma dopo Modric, al Milan sanno bene che certe voci non vanno mai sottovalutate.