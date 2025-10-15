Calciomercato / 17 anni 100 MILIONI – Il Milan lo vuole già ora

I soprannomi importanti non portano mai a nulla di buono, ma l'Haaland del Certao sembra avere il futuro assicurato. Il Milan prepara l'assalto per regalare ad Allegri il baby fenomeno

Saranno i soldi del rinnovato accordo con Fly Emirates, sarà l’ottimo avvio di stagione, sarà la pastella, saranno le uova (recitava Gigi Proietti in Febbre da Cavallo), fatto sta che il Milan sul mercato si sta scatenando. L’intento è palese. Ovvio. Chiaro: bruciare tappe e concorrenti per la sessione di gennaio e addirittura quella di giugno prossimo. L’obiettivo è un diacessettenne brasiliano con la clausola rescissoria a tre cifre.

17 anni di età e vale già 100 milioni

Se non bastasse questo a stupire c’è anche il suono nome ( soprannome): l’Haaland del Sertão. All’anagrafe risulta Wendeson Wanderley Santos de Melo, ma preferisce essere chiamato Dell. Insomma chiamiamolo come ci pare, ma la notizia è che neanche maggiorenne e vale già quasi quanto l’Haaland vero del Manchester City che sembra voglia farne la collezione. Dal Brasile (dove gioca attualmente il ragazzo) parlano già di un interesse degli inglesi. Attenzione però perché i citizens dovranno battere la concorrenza proprio del Milan, molto attento nello scovare giovani talenti come faceva in passato. Sempre dal Brasile infatti, rimbalza la voce di un Milan fortemente interessato al diciassettenne. L’occasione è solo ora: a novembre inizierà il mondiale sub 17 e Wendeson Wanderley sarà titolare della nazionale brasiliana. Prima che su di lui piombi mezzo mondo, meglio rimanere in due sul giocatore (Milan e Man City). Loro poi Haaland già ce l’hanno, quello del Sertão al Milan e vissero tutti felici e contenti.