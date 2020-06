Calciomercato Roma – L’offerta giallorossa ha fatto centro

Calciomercato Roma, la proposta dei capitolini è stata accolta positivamente

ROMA NEWS – Tra mille difficoltà legate alle vicende societarie, la Roma non si scompone e continua a lavorare per il prossimo calciomercato. Praticamente concluso l’ingaggio di Pedro che si svincolerà dal Chelsea (LEGGI QUI I DETTAGLI), c’è un altro colpo a parametro zero che potrebbe presto dare luogo ad una fumata bianca. La trattativa per la conferma di Smalling è sempre più in salita, dato che il Manchester non si discosta dalla richiesta di 25 milioni per il difensore inglese, ecco allora che la dirigenza giallorossa si è cautelata individuando un’alternativa di altissimo livello. Si tratta di Jan Vertonghen, in uscita dal Tottenham. Il 33enne belga, dopo 8 anni passati a Londra, vuole tentare una nuova avventura in Serie A. La proposta della Roma ha fatto breccia nel cuore del calciatore <<<SCOPRI LE CIFRE>>>