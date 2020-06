Calciomercato Roma – Tutto confermato, presto la firma del giocatore!

Calciomercato Roma – Primo colpo ad un passo

ROMA NEWS –

Non si può dire che sia un periodo tranquillo per la Roma di Paulo Fonseca. Le vicende societarie rischiano di compromettere il finale di stagione che vede i giallorossi protagonisti sia in campionato che in Europa League. Il quarto posto non è impossibile da raggiungere, ma occorre fare quadrato intorno alla squadra e concentrarsi sulla qualificazione alla prossima Champions, che aiuterebbe a risollevare le sorti economiche del club capitolino. Il calciomercato non potrà essere ricco come negli anni precedenti, le operazioni fantasiose ed i prestiti la faranno da padroni. La dirigenza della Roma è stata lesta a muoversi con largo anticipo per un giocatore ambito da tanti club italiani ed europei.

Come riporta Il Tempo, Pedro sarebbe ad un passo dal firmare con i giallorossi. L’attaccante del Chelsea arriverà a parametro zero, dopo non aver trovato l’accordo con i Blues per il prolungamento. L’ennesima panchina in Premier ha convinto il 32enne spagnolo a velocizzare le manovre per accasarsi altrove, la Roma pare aver bruciato sul tempo la concorrenza, anche in virtù di un ruolo da titolare praticamente assicurato dal tecnico Fonseca. Per un gran colpo che si sta per concretizzare, ci sono due pedine fondamentali che potrebbero lasciare la capitale questa estate. <<<SCOPRI DI CHI SI TRATTA>>>