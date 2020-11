Milan F, Carissimi: “L’obiettivo è diventato lo Scudetto”

MILANO – Intervistata dai microfoni del quotidiano Tuttosport, l’ex calciatrice rossonera Marta Carissimi, si è espressa sulla squadra attualmente allenata da Maurizio Ganz: “Ormai è evidente che l’obiettivo non possa essere solo la qualificazione in Champions League. Il Milan sta facendo molto bene e vuole tenere viva la lotta per il titolo fino alla fine. Il Milan dovrà affrontare nelle prossimi giornate Roma, Fiorentina e Sassuolo. Tre partite che potrebbero far assumere alla classifica una piega precisa, magari con una fuga a due. La Juventus ha qualcosa in più, ma è presto per fare dei pronostici. Tanto più in un campionato particolare come questo, in cui ogni giornata può essere condizionata anche dagli esiti dei tamponi”.