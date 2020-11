Milan F, Boquete: “Sono in un club storico, qui c’è un grande progetto”

MILANO – L’ultimo acquisto in casa rossonera per la squadra femminile risponde al nome di Veronica Boquete, esperta centrocampista spagnola che detiene il record di gol con la maglia della Nazionale iberica. Attraverso i microfoni di Radio Marca, la classe 1986 ha espresso la propria soddisfazione per questo trasferimento: “Il Milan è un club storico, mi reputo molto fortunata ad essere qui. È una sfida interessante per la mia carriera, il progetto è in crescita e sono davvero contenta di farne parte”.