Calcio Femminile, giovedì prossimo la decisione sul campionato

MILANO – Dopo aver ottenuto il via libera per la ripresa del campionato maschile, la FIGC sta lavorando anche per poter far ripartire quello femminile. Giovedì 4 giugno si terrà l’assemblea decisiva, con tutte le società di Serie A, in cui verrà stabilito se riprendere la stagione – ed eventualmente quando – o se invece annullarla definitivamente. Al termine del torneo mancano sette giornate e il Milan è al terzo posto in classifica, in piena lotta per un posto in Champions League.

