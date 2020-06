Calcio femminile, ecco quando inizierà il prossimo campionato

MILANO – Nell’odierno Consiglio Federale sono state ufficializzate le date del prossimo campionato femminile. Di seguito, il comunicato della FIGC: “La data di avvio del campionato 2020/2021 è il 22 agosto, anche per andare incontro alle esigenze della Nazionale impegnata a settembre nelle gare di qualificazione all’Europeo in programma nel 2022. La Serie B, che da quest’anno sarà a 14 squadre per consentire ad ogni girone di C di promuovere una squadra, inizierà il prossimo 13 settembre con due promozioni in A e quattro retrocessioni in C. Si allarga anche la formula della Coppa Italia con 26 partecipanti totali. Per la Supercoppa si è preferito, tenuto conto della sospensione definitiva del campionato, di varare una formula a 4 con le prime classificate del 2019/20″.

