Napoli Calcio – Insigne non rinnova, possibile un clamoroso scambio

Insigne inserito in uno scambio clamoroso

Non si placano le voci intorno al rinnovo di Lorenzo Insigne, il cui contratto scadrà nel giugno 2022. L'esterno del Napoli, leader e numero 10 dell'Italia campione d'Europa, non ha ancora prolungato il suo contratto con la squadra partenopea. Arrivati a questo punto, però, il rinnovo è tutto tranne che scontato, dato che sono sempre più numerose le voci che lo vorrebbero lontano da Napoli. C'è tanta distanza tra le parti, sia a livello economico che a livello umano, e nelle ultime settimane il rapporto si è fatto sempre più freddo. In caso di una sua cessione, potrebbe essere imbastito un clamoroso scambio di mercato<<<