Il conto alla rovescia è terminato. Oggi, giovedì primo luglio, si apre ufficialmente il calciomercato che dovrà vedere, per forza di cose, anche il Napoli tra le protagoniste. Lo scorso anno è fallito l'approdo in Champions, ma con lo specialista Spalletti si spera in una musica diversa quest'anno. Intanto Gianluca Di Marzio, durante la sua trasmissione Calciomercato L'Originale ha rivelato che il club partenopeo avrebbe già bloccato un calciatore<<<