Il futuro di Ardon Jashari è tutto da scrivere, dopo una stagione più che deludente c'è grande voglia di rifarsi per il centrocampista che ha indossato i colori del Milan. Secondo Tuttsport, nelle ultime ore sono anche emerse delle squadre interessate all'affare. In primis l'Atalanta che sembra aver trovato in Cristiano Giuntoli la nuova guida da cui ripartire e a cui dovrebbe essere affiancato un mister di primissimo livello come Maurizio Sarri. Subito dietro una delle avversarie nell'ultima lotta Champions League dei rossoneri, stiamo parlando della Roma di Gasperini. Logicamente c'è un problema di fondo, andiamo a leggere nel dettaglio quali sono i motivi che potrebbero rallentare la firma.

Il nodo sulla trattativa

Ardon Jashari

C'è un vero e proprio nodo riguardo la possibile trattativa e riguarda le persone con cui poter trattare. Ad oggi il Milan non ha alcun intermediario che potrebbe prendersi carico di questo affare e di conseguenza occorre trovare il prima possibile delle figure su cui affidarsi. Resta l'interesse di Atalanta e Roma anche se va scritta la cifra su cui si possa chiudere un affare di questo tipo, visti i 40 milioni sborsati dal club di Milano meno di 365 giorni fa.