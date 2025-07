Il Milan fa cassa con Pobega: il Bologna lo paga 8 milioni di euro

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Non solo acquisti per il Milan in questo mercato estivo. La cessione di Tommaso Pobega al Bologna porta nelle casse della società di via Aldo Rossi ben otto milioni di euro. Pochi se considerato il valore di Pobega quando arrivò a Milanello solo poche stagioni fa. Tanti se consideriamo lo scarso utilizzo che il diavolo ne ha fatto.

Le parole di Pobega da nuovo giocatore del Bologna

L’ufficialità ancora non c’è, sia chiaro. Però le immagini che lo ritraggono dirigersi a fare le visite mediche con il Bologna parlaro molto chiaro. Le sue parole pure. “Se sono contento di tornare qui a Bologna? Sì, molto contento”. Parole che non lasciano spazio a fraintendimenti…