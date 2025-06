Milan, forte concorrenza del Brighton per De Cuyper

Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Club Bruges, è uno dei nomi sulla lista della dirigenza del Milan per l’eventuale post-Theo Hernandez, che ogni ora che passa sembra sempre più lontano da Milano. Il classe 2000 belga è attualmente uno dei principali candidati, insieme a Zinchenko dell’Arsenal, per il difficile compito di non far rimpiangere troppo Theo.