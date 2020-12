Calciomercato Milan – In Inghilterra sono sicuri: “Maldini vuole chiudere subito”

Calciomercato Milan – Maldini vuole chiudere il colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan, durante il mercato estivo, è riuscita a battere la concorrenza di Roma ed Everton per Diogo Dalot. Ad essere sinceri una mezza vittoria, visto che il Manchester United ha ceduto il portoghese solamente in prestito secco. Nessun diritto di riscatto e tantomeno un obbligo. Maldini e Massara non ci hanno pensato due volte e hanno portato il ragazzo a Milanello, covando la speranza che alla fine i Red Devils si convincano a cedere il classe ’99 a titolo definitivo. Un sogno difficile visto che il club allenato da Ole Gunnar Solskjær ha prestato il ragazzo con la speranza che Dalot esplodesse a Milano per poi affidargli la fascia destra l’anno prossimo. Ma qualcosa nel club inglese starebbe cambiando.

Il futuro di Solskjær sulla panchina del Manchester United non sembra essere così salda, soprattutto dopo la retrocessione dei Red Devils in Europa League. Ma soprattutto la dirigenza non sarebbe affatto contenta di Aaron Wan-Bissaka. Due notizie che potrebbero cambiare lo status quo su Dalot. Il prossimo tecnico potrebbe anche decidere di non puntare sul portoghese ma potrebbe comunque vedere il ragazzo all’opera prima di decidere. D’altro canto il tabloid Telegraph è sicuro che il club inglese abbia presentato un’offerta per l’ex Tottenham Kieran Trippier, ora in forza all’Atletico Madrid. Il terzino classe ’90 avrebbe espresso il desiderio di tornare in Premier e il corteggiamento del Manchester United sembrerebbe aver scalfito il cuore dell’inglese.

I Red Devils hanno anche un Piano B. E questa ipotesi non contempla Dalot. Se Trippier dovesse rimanere a Madrid, la prima scelta della dirigenza d’oltremanica sarebbe il brasiliano seguito anche dal Milan Emerson Palmieri, giocatore del Barcellona in prestito al Betis Siviglia. L’unica certezza al momento è che il Manchester United è alla ricerca di sostituto di Wan-Bissaka.

Maldini e Massara non avevano dubbi sulle potenzialità di Dalot, mentre i tifosi si sono ricreduti nel giro di poco. Il numero 5 rossonero nel giro di poco è diventato la prima alternativa a Calabria, sulla fascia destra, e a Theo Hernandez, a sinistra. Se il Manchester United dovesse comprare il sostituto di Wan-Bissaka, il Milan si farà trovare pronto con un’offerta che convinca i Red Devils a cedere il terzino a titolo definitivo. >>>Mentre si prova a chiudere per Dalot, Maldini ha pronto un mercato da urlo. Ecco cinque grandi difensori che possono arrivare subito a gennaio! <<<