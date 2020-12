Calciomercato Milan – Szoboszlai? No, il trequartista del futuro arriva per 20 milioni!

Calciomercato Milan – Trequartista del futuro da 20 milioni!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Sta per svanire il principale obiettivo di mercato a centrocampo per il Milan, in vista di giugno. Il profilo maggiormente apprezzato da Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di Dominik Szoboszlai, corteggiato ormai da diversi mesi. Tuttavia l’ungherese, salvo clamorosi colpi di scena, non si trasferirà all’ombra del Duomo la prossima estate. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Szoboszlai sarebbe ormai ad un passo dal Lipsia. Il club tedesco si sarebbe convinto a versare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro nelle casse del Salisburgo. Il Milan, dal canto suo, non rimane a guardare e sulla propria lista ha altri nomi per la metà campo. Gioventù e talento: questi sono i requisiti fondamentali che la dirigenza meneghina cerca sul mercato.

Negli ultimi mesi, le suddette caratteristiche sono state evidenziate anche da un calciatore belga, in forza al Bruges. Si tratta di Charles De Ketelaere, centrocampista classe 2001. Si è messo in mostra in questa edizione della Champions League, realizzando anche due reti e un assist nelle sei partite del Girone F, che ha visto il Bruges piazzarsi al terzo posto, retrocedendo quindi in Europa League. Nonostante abbia ancora 19 anni, De Ketelaere è già entrato nel giro della Nazionale Maggiore. E’ un giocatore che riesce ad abbinare quantità e qualità, grazie ad un gran fisico e un’ottima tecnica. Ama muoversi da trequartista, ma è molto duttile e può giocare anche da esterno o seconda punta. Come riferisce ‘calciomercato.com’, il Milan lo starebbe seguendo con grande attenzione.

Il suo valore di mercato, stando al portale 'transfermarkt', si aggirerebbe sui 12 milioni di euro, ma la scadenza dell'attuale accordo col Bruges è ancora abbastanza lontana. De Ketelaere ha infatti un contratto sino al 2023 e questo gioca indubbiamente a favore della società belga, che attualmente non ha urgenza di rinnovare e può stabilire il prezzo che preferisce. Per convincere il Bruges a privarsene nella prossima sessione estiva di calciomercato, servirà probabilmente una somma vicina ai 20 milioni.