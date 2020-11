Calciomercato Milan – Da San Siro esplode la notizia: “Maldini lo vuole a ogni costo”

Calciomercato Milan – Maldini conquistato da un gioiello

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Maldini e Massara stanno seguendo una serie di profili per rinforzare la difesa rossonera. In Germania piace molto Ozan Kabak dello Schalke 04. Una trattativa che non sarà facile, visto che già durante il mercato estivo i due club si sono incontrati per trattare il giovane turco. Il club tedesco, ultimo in classifica e con gravi problemi economici, però proverà a massimizzare la cessione del ragazzo. E proprio il discorso economico potrebbe far saltare la trattativa con il Milan. Il fondo Elliott, per rinforzare la retroguardia di Stefano Pioli, ha stanziato 15 milioni di euro. Una cifra importante, ma che potrebbe non bastare per convincere il club tedesco, forte dell’interesse del Liverpool per il centrale. Per questo motivo gli uomini mercato dei rossoneri stanno vagliando altre piste.