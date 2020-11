Calciomercato Milan – Colpo dalla Germania: beffato Klopp, Maldini da urlo!

Calciomercato Milan – Che duello tra Maldini e Klopp

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – E’ noto oramai come il Milan sia alla ricerca di due giocatori per il mercato di gennaio: un’attaccante e un difensore centrale. Per l’attacco l’obiettivo non troppo segreto è Thauvin dell’Olympique Marsiglia. In estate per rinforzare la difesa Maldini e Massara hanno sondato molti profili senza però riuscire a piazzare il colpo decisivo: Milenkovic, Ajer, Kabak, Kouassi, Kilian, Koch, Soumarè, Simakan e Tomiyasu. Tutti giocatori molti giovani e dal futuro assicurato: basti pensare che il più anziano dell’elenco è il neo acquisto del Leeds Koch con i suoi 24 anni.

La situazione economica del club non è delle migliori, con un bilancio che segna -195 milioni. Ivan Gazidis, per non mettere sprecare il tesoretto per il mercato, chiederà ai ragazzi rossoneri di tagliarsi il 20% del proprio stipendio. Da questa richiesta è pacifico come la dirigenza rossonera voglia continuare a rinforzare la squadra, senza per svenarsi con ingaggi troppo esosi. Il sogno di Maldini e Massara è Kabak, giovane difensore dello Schalke 04, per il quale avevano già offerto 15 milioni.

Un’offerta decisamente troppo bassa per il club tedesco che ne chiedeva 20. La trattativa potrebbe riprende riprendere da un momento all’altro, visto la pessima stagione dei tedeschi (penultimi in Bundesliga) e la grave situazione economica dello Schalke 04. Il contratto di Kabak, con il club tedesco, scadrà solamente nel 2024, ma ci sarebbe anche una clausola rescissoria da 45 milioni. A riportare la notizia è la Bild che sottolinea come questa sia valida solo per l’estate. I Die Königsblauen sono cautelati in caso di retrocessione in 2. Fußball-Bundesliga e potranno fissare anche per il mercato di gennaio. Il Milan è avvisato soprattutto per la concorrenza del Liverpool sul turco. E se Maldini studia il colpo Kabak, Gazidis “apre i rubinetti” per un mercato di gennaio da urlo: ecco i colpi pronti per puntare alla Champions! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA