Calciomercato Milan – Blitz a Casa Milan: sono ore decisive!

Calciomercato Milan – Blitz decisivo in queste ore!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Continua il duro lavoro della dirigenza rossonera sul fronte rinnovi di contratto in scadnza. Da Donnarumma a Ibrahimovic, passado per Calhanoglu. Proprio quest’ultimo è particolarmente al centro delle attenzioni di mercato. Hakan sta valutando concretamente con il suo agente la possibilità di abbassare l’iniziale richiesta da 6 milioni di euro. Ciò pur di favorire l’accordo con il club rossonero. Tuttavia al momeento la distanza tra domanda ed offerta sembra essere eccessiva. Il Milan offre massimo 3,5 milioni euro e con uno sforzo di Elliott potrebbe arrivare a 4. Ma la strada è ancora lunga.

L’INCONTRO PREVISTO CON L’AGENTE E I TANTI CLUB SOLLO SFONDO – Gordon Stipic, il suo agente, è rientrato in Europa dopo essere stato in Sudamerica. Ecco dunque che tra circa du settimane giorni l’entourage di Calhanoglu arriverà in Italia per un meeting con Massara e Maldini. Una sorta di incontro decisivo per capire se andare avanti insieme o meno. Nelle ultime ore si è parlato dell’interesse concreto di club italiani e inglesi per Calhanoglu, con dirigenze pronte a sfidarsi per acquistarlo a parametro zero nel prossimo luglio.

LA SOLUZIONE ALTERNATIVA E L’ATTESA PRESA DI POSIZIONE DEL TURCO – Ciò che è emerso con certezza è che il Milan si aspetta un ulteriore passo indietro da parte dell’ex Leverkusen a livello economico. Solo così sarà possibile trovare il tanto agognato accordo. Hakan si sta dimostrando un calciatore fondamentale, forse imprescindibile per il sistema Milan e un suo addio rischierebbe di squilibrare la situazione. Nonostante ciò abbiamo visto i dirigenti rossoneri muoversi già in direzione addio. Qualora infatti l’accordo non giungesse, ecco che i rossoneri tengono botta per il talento della Red Bull Salisburgo, Dominik Szoboszlai. Prezzo relativamente basso, circa 25 milioni di euro, e talento puro e cristallino con ampie possibilità di miglioramento. Insomma, il nome perfetto per Elliott qualora Hakan Calhanoglu dovesse dire addio. E Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA