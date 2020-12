Calciomercato Milan – “Pioli lo ha bocciato! Addio a sorpresa a gennaio”

Calciomercato Milan – Accordo con il giocatore per gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’esplosione di Davide Calabria ha consacrato il classe ’96 a titolare inamovibile della fascia destra. A inizio stagione tutti gli addetti ai lavori pensavano a un dualismo tra lui e Andrea Conti. L’ex Atalanta è diventato, nel giro di poco, addirittura la terza scelta di Pioli visto che il tecnico bolognese più volte gli ha preferito addirittura Diogo Dalot. Sia chiaro è importante ricordare come Conti, durante il precampionato e le prime partite stagionali sia stato vittima di un problema al ginocchio che lo ha condizionato.

Il ragazzo ha collezionato pochi minuti in questa stagione, basti pensare che la prima partita da titolare è arrivata giovedì scorso contro lo Sparta Praga. In molti dunque si chiedono se in questo Milan ci sia ancora spazio per Conti. E non è un segreto che il Milan stia cercando proprio un difensore che possa interpretare i due ruoli.Le opzioni non mancano per il classe ’94: la prima è quella di restare al Milan e battere la concorrenza di Dalot e Calabria. Una vera e propria mission impossibile. Più facile dunque che Conti possa salutare il Milan e coltivare la speranza di essere convocato per l’Europeo dell’anno prossimo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it non è escluso dunque che il ragazzo possa fare le valigie e salutare il club di via Aldo Rossi. Sull’ex Atalanta è forte l’interesse di un club italiano e di un club spagnolo. In Serie A piace molto al Parma di Fabio Liverani, tanto che il club dell’americano Krause avrebbe già provato a prenderlo durante il mercato di settembre. Quel che è certo è che al Tardini Conti ritroverebbe spazio e continuità che in rossonero non avrebbe. L’alternativa al Parma è il Siviglia. Monchi è alla ricerca di un nuovo terzino visto che Jesus Navas ha da poco compiuto 35 anni e non garantisce più una sicurezza. Il d.s. iberico sta pensando (e molto) a Conti. >>>E proprio in queste ore arriva la notizia: “Ecco altri 15 milioni per il mercato, Maldini si scatena a gennaio!” <<<