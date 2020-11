Calciomercato Milan – Pellegatti è sicuro: “Bomber? No, Maldini prenderà lui…”

Calciomercato Milan – Pellegatti a sorpresa: “Bomber? No, però…”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha smentito le indiscrezioni di mercato rimbalzate nei giorni scorsi in orbita rossonera. Dall’estero sono stati accostati al Milan diversi attaccanti ma, secondo il noto giornalista, il Diavolo non rimpolperà il proprio reparto offensivo nella prossima campagna acquisti. Sia perché non vi sono occasioni che convincano pienamente i dirigenti, sia perché nell’attuale organico ci sono già diverse soluzioni in attacco. Ante Rebic, Rafael Leao e Lorenzo Colombo: tutti e tre possono giocare da prima punta quando non c’è Ibrahimovic. Il vice-Zlatan, quindi, c’è già secondo la società meneghina.

A gennaio, sottolinea Pellegatti, gli sforzi del Milan si concentreranno sulla difesa, unico reparto in cui, salvo colpi di scena, ci saranno movimenti significativi. Maldini e Massara proveranno a piazzare in uscita almeno uno fra Duarte e Musacchio, per poi acquistare un nuovo centrale. In cima alla lista, attualmente, ci sono due nomi. Ozan Kabak, ventenne turco in forza allo Schalke 04 e Antonio Rudiger, tedesco classe 1993 del Chelsea. Entrambi sono stati corteggiati dal Milan durante la scorsa sessione di mercato, ma sono rimasti nelle rispettive squadre. A gennaio, tuttavia, gli scenari potrebbero radicalmente cambiare. Lo Schalke ha infatti problemi economici e dovrà mettere a bilancio una cessione importante. Il Chelsea, dal canto suo, non punta più su Rudiger e lo ha già inserito nella lista dei partenti.

Kabak è considerato uno dei migliori prospetti a livello internazionale. Non a caso, è seguito con molta attenzione anche dal Bayern Monaco. Il tedesco, invece, garantisce indubbiamente più esperienza. Rudiger, inoltre, conosce bene il calcio italiano, per aver militato in Serie A due anni con la maglia della Roma. Per entrambi la valutazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Il club rossonero, dal canto suo, mira alla formula del prestito con opzione di riscatto. Insomma, due profili che piacciono tanto ma che, al tempo stesso, sono profondamente diversi. Un ragazzo di grande prospettiva da un lato; un giocatore pronto per l’uso dall’altro. Al Milan il compito di scegliere. In queste ore però l’infortunio di Ibra apre un’emergenza in attacco. Maldini è già pronto a prendere un vice-Ibra di grande livello, sono tre i bomber nel mirino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI LA NOTIZIA