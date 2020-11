Calciomercato Milan – Colpo a zero: arriva un baby prodigio dalla Germania

Calciomercato Milan – Baby prodigio dalla Germania a costo zero

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan sarebbe alla costante ricerca di un difensore centrale in vista della prossima sessione di calciomercato. Diversi sono stati i tentativi sviluppati infatti giù nel corso della sessione estiva. Ricordiamo gli ultimi assalti a Kabak e Simakan delle ultime ore di mercato, terminati con un nulla di fatto. Ora Maldini guarda oltre e tra gli obiettivi potrebbe esserci anche il nipote dell’ex rossonero, Winston Bogarde. Winston nell’annata 1997/98 transitò proprio dal Milan. Un’esperienza tutt’altro che indimenticabile, dal momento che giocò pochi mesi in rossonero con tre partite prima di andare via.

IL RECORD PERSONALE E L’ESORDIO IN BUNDESLIGA – Sulla lista della dirigenza rossonera c’è ora il nome di Melayro Bogarde, difensore centrale classe 2002 dell’Hoffenheim. Si tratta di un giovane molto interessante, l’olandese più giovane di sempre ad aver esordito in Bundesliga. Il giovane calciatore è in scadenza di contratto a giugno 2021. Melayro Bogarde è sceso per la prima volta in campo nel campionato tedesco lo scorso 30 maggio, nel corso della 29^ giornata. Ha figurato infatti da titolare nella gara che l’Hoffenheim ha giocato in casa del Mainz, vincendo per 0-1. I suoi primi 45 minuti in Bundesliga, seguiti poi dai 5 giocati nella partita successiva pareggiata per 2-2 contro il Dusseldorf.

LE MOSSE DI MALDINI E LA CONCORRENZA DEL CLUB BLAUGRANA – Il talento olandese ha il contratto in scadenza 2021 e la concorrenza è alta. Su di lui c’è infatti la forte concorrenza del Barcellona che, specie dopo il grave infortunio occorso a Gerard Pique, ha bisogno di rimpinguare il reparto difensivo. Ma anche il Milan cerca con forza un centrale. Probabile la partenza, se non a gennaio, nella prossima estate di Duarte e Musacchio, ai margini del progetto rossonero. Maldini è dunque pronto a tentare l’assalto già a gennaio al classe 2002, provando ad anticipare l’offerta blaugrana e non incorrendo così in una pericolosa asta di mercato. In queste ore però l’infortunio di Ibra apre un’emergenza in attacco. Maldini è già pronto a prendere un vice-Ibra di grande livello, sono tre i bomber nel mirino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI LA NOTIZIA