Calciomercato Milan – Notizia a sorpresa: “Si chiude lo scambio, che affare di Maldini!”

Calciomercato Milan – Maldini tenta il colpo dal Liverpool

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan, nell’ultima giornata di campionato, si è imposto per 2 a 1 sulla Sampdoria. Una partita facile sulla carta, ma le assenze di Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic avrebbero potuto creare più di qualche problema a Stefano Pioli. L’emergenza più grande era sicuramente in difesa con Gabbia schierato vicino a Romagnoli e con un solo cambio a disposizione: Leo Duarte. Eppure il tecnico rossonero avrebbe potuto convocare anche Mateo Musacchio, scelta sulla quale avrebbero scommesso in molti. Soprattutto dopo le parole di Pioli in conferenza stampa: “è quasi pronto, vicino al rientro“. E invece l’ex Villarreal è rimasto fuori dai convocati.

La decisione è stata presa sul futuro di Musacchio: se qualcuno vuole il classe ’90 se lo può prendere già a gennaio. Ma quale sarà il suo futuro? Tante ipotesi: il ritorno in Spagna dove potrebbe tornare al Villarreal, per i quali ha giocato per 8 anni, o al Valencia che in passato lo aveva già cercato. Da non scartare l’ipotesi di un ritorno in Argentina, magari al River Plate, con i quali ha anche vinto un Campionato Clausura nel 2008.

Ma c’è anche un’altra possibilità che lo vorrebbero ancora in Italia. Musacchio infatti potrebbe rimanere in Serie A dando vita a uno scambio impensabile solo pochi mesi fa. Il Milan è già alla ricerca di un difensore che possa alternarsi con la coppia titolare. Magari un giocatore che già conosca la Serie A e che non costi non molto. Per questo il Milan sta seriamente pensando a Nikola Maksimovic. Il serbo è in scadenza di contratto e non rinnoverà con la società partenopea. Per questo i due club potrebbero realizzare uno scambio che renda felici entrambi e i rispettivi bilanci, soprattutto per la squadra di De Laurentiis che metterebbe così a bilancio un’importante plusvalenza. >>>E parte col botto il mercato di gennaio rossonero: Maldini ha deciso, fatti fuori tre giocatori e il Milan incassa 25 milioni! <<<