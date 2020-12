Calciomercato Milan – L’Europa porta altri 15 milioni: tre grandi colpi di Maldini!

Calciomercato Milan – L’Europa porta quindici milioni in più!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan capolista in Serie A è riuscito anche a raggiungere l’obiettivo europeo passando il turno in Europa League. I rossoneri hanno strappato il pass per i sedicesimi di finale, il che porta ulteriori fondi nelle casse della società. Si parla di 10-15 milioni di euro in più di budget, che potrebbero fare molto comodo nel mercato di gennaio. Lì dove la dirigenza vuole rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In casa milanista ora si sogna, ma per puntare a grandi obiettivi servono più alternative per il tecnico rossonero. Questi quindici milioni saranno aggiunti al budget rimanente del mercato estivo, circa 20 milioni, che verranno investiti dunque a gennaio. >>>Ecco i tre grandi obiettivi dei rossoneri nel prossimo mercato<<<