Calciomercato Milan, grosse novità nella notte: Di Marzio svela tutto a Sky!

Calciomercato Milan – Novità da Di Marzio: ecco le ultime news

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il ritiro si avvicina così come la prossima stagione, la dirigenza rossonera deve accelerare per quanto riguarda alcune questioni di calciomercato del Milan. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione in diretta su Sky Sport, riportando alcune importanti indiscrezioni. Il noto esperto di calciomercato ha parlato della situazione riguardante Zlatan Ibrahimovic: “Il Milan è ormai vicino al rinnovo di Ibra e conta di chiudere entro il weekend e di averlo a disposizione al raduno di lunedì. Le parti si sono avvicinate, non siamo ancora all’intesa definitiva ma c’è grande ottimismo e fiducia per arrivare alla fumata bianca e all’accordo entro entro lunedì”. Ottime notizie dunque per tutti i tifosi rossoneri, che vogliono rivedere ancora Zlatan giocare a San Siro. Ma Di Marzio ha svelato anche alcuni nomi per il mercato in entrata. Sempre secondo il giornalista di Sky infatti, Maldini e Massara starebbero pensando ad un vice Theo Hernandez. Per questo a Milanello starebbe tornando in auge il nome di Matías Viña, esterno mancino uruguaiano di proprietà del Palmeiras. Già lo scorso gennaio il Milan si era fatto avanti per il classe ’97 e ora la sua candidatura sarebbe tornata di moda. In alternativa occhio anche a Iago Amaral, terzino sinistro brasiliano con passaporto italiano dell’Augusta. Anche lui un classe ’97, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 5/7 milioni di euro. Ma non è ancora tutto. Ora Maldini è pronto a fare piazza pulita, ben 9 giocatori a rischio cessione: ecco tutti i nomi sulla lista nera! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA