Calciomercato Milan – Svolta Maldini: “Ecco il difensore perfetto!”

Calciomercato Milan – Scelto il difensore da Maldini

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan ha bisogno di un difensore centrale. Lo dimostra il momento che la squadra di Stefano Pioli sta vivendo, un’ emergenza data dagli infortuni, ma non solo. Il tecnico del Diavolo infatti ha dimostrato di ‘non vedere’ Mateo Musacchio, non convocato per la partita con il Parma, nell’undicesima giornata di campionato. A questo vanno aggiunti gli stop forzati, come quello di Kjaer, che punta ad esserci con la Lazio, nella peggiore delle ipotesi. Come se non bastasse si è fermato anche Gabbia, sempre nella serata di San Siro contro i gialloblù. Il giovane centrale è uscito praticamente subito, al suo posto ha fatto il suo debutto in Serie A Kalulu, arrivato quest’estate. Una bocciatura in piena regola anche per Leo Duarte. Se viene preferito un giovane, senza esperienza nel campionato italiano, a un calciatore al secondo anno di Milan, forse due domande è giusto farsele.

Serve un difensore dicevamo. Uno di quelli in grado di non far rimpiangere né Romagnoli, né Kjaer. In grado di dare affidabilità e sicurezza. Non è una questione d’età o esperienza, Pioli con la scelta Kalulu ha dimostrato di non guardare alla carta d’identità, anzi. Gioca chi da più garanzie. Sulla ricerca del nuovo innesto a gennaio ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio a Sky, facendo il punto della situazione su Matteo Lovato dell’Hellas Verona: “Prestazione dopo prestazione, i si sta guadagnando lo scettro di giovane più interessante della Serie A. Se ne sono accorte anche le nostre big, dal Milan al Napoli fino alla Roma, nessuna esclusa, che lo monitorano con attenzione“. Il ragazzo piace ai rossoneri, lo abbiamo riportato tante volte, ma spaventa la richiesta di 20 milioni di euro, prezzo che potrebbe crescere ancora vista la tanta concorrenza.

Il Milan però potrebbe scegliere di una strada diversa, acquistare il giocatore e lasciarlo da Juric fino a fine stagione. Una scelta che accontenterebbe l’Hellas Verona, ma non sarebbe una soluzione ai problemi dei rossoneri. Gennaio si avvicina e il Diavolo è alla ricerca di un difensore. >>>Non solo Lovato, Maldini ha pronto un mercato da urlo: ecco cinque grandi difensori che possono arrivare subito a gennaio! <<<