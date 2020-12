Calciomercato Milan – Clamorosa apertura ai rossoneri: “Vuole venire in Italia!”

Calciomercato Milan – Clamorosa apertura per il colpo a costo zero!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il prossimo mercato estivo, che aprirà i battenti ad inizio luglio del 2021, sarà ricco di occasioni a costo zero. Sono molti infatti i grandi calciatori in scadenza di contratto che, con ogni probabilità, non rinnoveranno con i loro rispettivi club. Da Thauvin a Depay, passando per Draxler, Aguero e tanti altri. Fra questi c’è anche Mesut Ozil, fantasista tedesco campione del mondo con la Germania nel 2014. I rapporti con l’Arsenal, società che ne detiene il cartellino, sono giunti ai ferri corti da tempo e le parti hanno deciso di separarsi a fine stagione. Di conseguenza, già dal primo febbraio Ozil sarà libero di firmare per un’altra squadra, per poi unirvisi a luglio.

Inoltre il suo agente, Erkut Sogut, ha dichiarato ai microfoni di TMW di non escludere un trasferimento in Italia: “La Serie A è un grande campionato. Mesut è un numero 10 puro e tanti club italiani giocano con un calciatore in quel ruolo. Ci sono diverse squadre interessate a lui. Tuttavia, attualmente è concentrato solo sulla società con cui è sotto contratto”. Tra le pretendenti potrebbe inserirsi anche il Milan, soprattutto se dovesse concretizzarsi il divorzio con Hakan Calhanoglu. Ozil occupa infatti la stessa zona di campo, ma sa adattarsi a fare anche la mezzala o, all’occorrenza, il regista di centrocampo. Insomma, un giocatore di talento, duttile e di caratura internazionale.

L’ostacolo maggiore è indubbiamente l’ingaggio. Mesut Ozil guadagna infatti circa 15 milioni l’anno, cifra che ovviamente il Milan non può e non vuole garantirgli. Da non trascurare anche l’aspetto anagrafico, dato che il tedesco è un classe 1988 ed ha compiuto 32 anni lo scorso 15 ottobre. Difficilmente però troverà un club disposto a riconoscergli un simile stipendio ed è quindi probabile che accetti di ridurselo notevolmente. In quel caso l’affare diventerebbe possibile e il Milan potrebbe concretamente farci un pensierino. >>>Non solo Ozil, Maldini ha pronto un mercato da urlo. Ecco cinque grandi difensori che possono arrivare subito a gennaio! <<<